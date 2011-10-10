В Подмосковье неизвестный поджег две полицейские машины

В Московской области преступник поджег полицейские автомобили. Инцидент произошел в субботу в подмосковном городе Троицк около 03.30 на улице Лесхозной, в 20 метрах от отдела полиции. На неохраняемой автостоянке неизвестный совершил поджог двух служебных автомашин "УАЗ". Автомобили закреплены за отделением патрульно-постовой службы. Пострадавших в результате поджога нет. Один из автомобилей сгорел полностью, второй незначительно поврежден, передает РИА Новости.