В Митино столичный полицейский убил москвича одним ударом

В Москве в воскресенье сотрудники правоохранительных органов задержали прапорщика полиции по подозрению в убийстве москвича, совершенном в ходе драки во время конфликтного "выяснения отношений".

Инцидент произошёл 9 октября у подъезда дома на улице Барышиха в Митино.

"В ходе драки 29-летний мужчина ударил в голову 44-летнего москвича. Пострадавший потерял сознание, упал и через несколько минут скончался. Задержанный в момент трагедии находился в свободное от службы время и был одет в гражданскую одежду", - сообщил источник "Интерфакса" в правоохранительных органах в воскресенье.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.