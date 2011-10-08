В КБР убиты 2 сотрудника обсерватории, возбуждено уголовное дело

В Кабардино-Балкарии убиты два сотрудника обсерватории. Возбуждено уголовное дело. Убийство было совершено накануне вечером в поселке Нейтрино Эльбрусского района республики.



По данным Следственного комитета РФ, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п."а" ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Тела супругов - главного инженера и системного администратора Баксанской нейтринной обсерватории института ядерных исследований Российской академии наук были обнаружены с огнестрельными ранениями в квартире убитых. Расследование уголовного дела продолжается, передает РБК.