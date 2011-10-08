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В КБР убиты 2 сотрудника обсерватории, возбуждено уголовное дело

8 октября 2011, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

В КБР убиты 2 сотрудника обсерватории, возбуждено уголовное дело

В Кабардино-Балкарии убиты два сотрудника обсерватории. Возбуждено уголовное дело. Убийство было совершено накануне вечером в поселке Нейтрино Эльбрусского района республики.

По данным Следственного комитета РФ, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п."а" ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Тела супругов - главного инженера и системного администратора Баксанской нейтринной обсерватории института ядерных исследований Российской академии наук были обнаружены с огнестрельными ранениями в квартире убитых. Расследование уголовного дела продолжается, передает РБК.

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В Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил трёх врачей

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил трёх врачей

В Санкт-Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил фельдшера и двух врачей, которые прибыли к нему на вызов для оказания медицинской помощи.

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Посол: Россия намерена работать с Британией на прагматичной основе

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Петра Порошенко после допроса забросали яйцами

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Замглавы МИД РФ обсудил с назначенным послом КНР в РФ отношения между странами

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У Белоруссии осложнились отношения с Китаем

У Белоруссии осложнились отношения с Китаем

На днях Белоруссия расторгла контракт с китайской компанией, которая строила завод белёной целлюлозы в Светлогорске. Китайцев подозревают в умышленном причинении вреда производству. На фоне этого в Минске заговорили о негативных последствиях в общем при сотрудничестве с Китаем.

//Общество

Житель Карелии выиграл в лотерею и получил квартиру в Москве

Житель Карелии выиграл в лотерею и получил квартиру в Москве

Житель Карелии выиграл в лотерею 3-х комнатную квартиру в Москве и 10 миллионов рублей на ее обустройство, сообщила пресс-служба "Столото" - официального распространителя гослотерей в России.

//Шоу-бизнес

Ани Лорак раскрыла подробности нового романа

Ани Лорак раскрыла подробности нового романа

Известная певица Ани Лорак наконец-то отреагировала на слухи о своём романе с 26-летнем саунд - продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. В Сети уже давно обсуждается новый возлюбленный знаменитости.

//Шоу-бизнес

Бузова вновь спровоцировала слухи о романе с известным юмористом

Бузова вновь спровоцировала слухи о романе с известным юмористом

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова вновь спровоцировала слухи о романе с известным юмористом. Снимок, на котором артистка позирует с мужчиной, появился на ее страничке минувшей ночью.

//Новости МирТесен

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//В мире

Предприимчивые литовцы сдают квартиру в «советском» стиле

Предприимчивые литовцы сдают квартиру в «советском» стиле

На сайте фирмы Airbnb, которая рекламирует съемные квартиры, жители Вильнюса увидели следующее объявление: «Сдается квартира в «советском» стиле. Стоимость в сутки 67 евро». И что тут необычного?

//Здоровье

Пять советов по снижению давления без приема медпрепаратов подсказали специалисты

Пять советов по снижению давления без приема медпрепаратов подсказали специалисты

Специалисты подсказали пять советов по снижению артериального давления без приема медицинских препаратов. Об этом идет речь в материале, который появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

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Эксперты объяснили, почему астероид не угрожает планете Земля

Эксперты объяснили, почему астероид не угрожает планете Земля

Ранее сообщалось, что к Земле приближается огромный астероид 2019 OU1. По размерам он больше пирамиды Хеопса, заявили в NASA. Астероид, размер которого равен в диаметре 160 метрам, будет находиться в максимальной близости от Земли 28 августа.

//Происшествия

В центре Москвы подросток из-за замечания ударил мужчину острым предметом

В центре Москвы подросток из-за замечания ударил мужчину острым предметом

В подъезде жилого дома в центре Москвы подросток ударил мужчину острым предметом из-за замечания. Соответствующую информацию предоставил в понедельник источник в правоохранительных органах.

//Авиа, ж/д транспорт

На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение

На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение

Строители на пилотном участке протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту. Об этом в понедельник сообщили журналистам в информационном центре "Крымский мост".

//В мире

Экс-депутат Рады раскрыл главного «связного» Коломойского с президентом Зеленским

Экс-депутат Рады раскрыл главного «связного» Коломойского с президентом Зеленским

Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, раскрыл имя главного «связного» предпринимателя Игоря Коломойского с украинским президентом Владимиром Зеленским. По данному вопросу Царев высказался в беседе со СМИ.

//Происшествия

При обрушении грунта в аэропорту Новосибирска пострадали пять человек

При обрушении грунта в аэропорту Новосибирска пострадали пять человек

В понедельник, 12 августа, в Новосибирске в ходе ремонтных работ по реконструкции аэропорта "Толмачёво" произошло обрушение грунта. В результате происшествия пострадали пять человек.

//Общество

В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки

В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки

Новые правила рыбалки лишь обобщат те нормы, которые уже действовали ранее, рассказал "Российской газете" начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

//Общество

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу

Федеральная налоговая служба арестовала биоцентр «Фармсинтез», принадлежащий госкорпорации «Роснано» под руководством Анатолия Чубайса. У производителя лекарств от рака, туберкулёза и ВИЧ изъяты 1,5 тыс кв метров офисов, котельная, электростанция, 2,5 гектара земли в Ленобласти.

//Шоу-бизнес

Вдова Хворостовского порадовала поклонников ярким снимком в "золотом" бикини

Вдова Хворостовского порадовала поклонников ярким снимком в "золотом" бикини

Поклонники покойного оперного певца Дмитрия Хворостовского радуются тому, что его вдова Флоранс старается жить весело и не замыкается в себе. Женщина поделилась новым ярким снимком в "золотом" бикини.

//Непознанное

Опубликован гороскоп для знаков, которым принесет удачу конец лета 2019 года

Опубликован гороскоп для знаков, которым принесет удачу конец лета 2019 года

Людям, рожденным под знаками Овна, Близнецов, Рака и Скорпиона, повезет в конце лета 2019 года. Об этом говорится в подготовленном астрологами гороскопе, который появился в отечественном сегменте интернета.

//Политика

Путин оценил работу Аксенова на посту главы Республики Крым

Путин оценил работу Аксенова на посту главы Республики Крым

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 12 августа, оценил работу главы Республики Крым Сергея Аксенова. В Кремле сообщили, что президент РФ провел встречу с руководством полуострова.

//В мире

Вашингтон намерен начать финансовую войну против Пекина

Вашингтон намерен начать финансовую войну против Пекина

Конфронтация между Америкой и Китаем продолжает нарастать. Трамп предупредил, что если Китай не прекратит манипулирование валютой, он откажется от переговоров по разрешению конфликта. Такие действия будут иметь серьёзные последствия для многих государств.

//Происшествия

Сотрудник ДПС остановил девушку в одном плаще за нарушение

Сотрудник ДПС остановил девушку в одном плаще за нарушение

В Сети появилось видео, на котором сотрудник Госавтоинспекции проверяет документы у обнажённой автомобилистки. По словам очевидцев, инцидент произошёл в субботу, 10 августа, в центре Питера.

//В мире

Видео с места минометного удара морпехов ВСУ по югу ДНР показала Народная милиция

Видео с места минометного удара морпехов ВСУ по югу ДНР показала Народная милиция

Морские пехотинцы из 36-й бригады Вооруженных сил Украины нанесли удар по югу ДНР. Видео с места обстрела появилось некоторое время назад на YouTube-канале Народной милиции самопровозглашенной республики.

//В мире

В аэропорту Гонконга отменены все рейсы

В аэропорту Гонконга отменены все рейсы

Все рейсы на вылет и прилет в международном аэропорту Гонконга отменены из-за тысяч антиправительственных демонстрантов, которые оккупировали аэрогавань, сообщает South China Morning Post.

//В мире

Власти Грузии оценили ущерб от "потери" российских туристов

Власти Грузии оценили ущерб от "потери" российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе оценил ущерб туристического сектора Грузии от "потери" российских путешественников. Политик убежден, что динамика роста турпотока скоро будет восстановлена.

//В мире

Партия Зеленского снова отказалась от любого союза

Партия Зеленского снова отказалась от любого союза

«Слуга народа» не будет формировать коалицию с другими новичками украинской политики, партией «Голос». Об этом сообщают украинские СМИ. По сути, на Украине сформировалась российская политическая модель.

//Новости партнеров

//Интервью

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Янина Мелехова стала известной после фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мылодрама», «Ростов», «Вирт: игра не по-детски», «Война», «Между нот, или Тантрическая симфония» и др.

//Общество

Высокие процентные ставки? Нет, не знаю, зато я музыку сочинил! Топ-менеджер госбанка не стал отвечать на неудобный вопрос

Высокие процентные ставки? Нет, не знаю, зато я музыку сочинил! Топ-менеджер госбанка не стал отвечать на неудобный вопрос

Вы знаете, почему процентная ставка «Сбербанка» на развитие малого бизнеса для россиян 13%, а например, в Чехии для местных предпринимателей всего -7? Вот и мы не знаем.

//В мире

Дети Порошенко пришли поддержать папу после допроса

Дети Порошенко пришли поддержать папу после допроса

К зданию Государственного бюро расследований, где прошёл допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко, пришли дети политика с плакатами в поддержку отца. Отмечается, что допрос прошёл в понедельник утром

//Культура

В сети появился снимок с празднования 90-летия Олега Стриженова

В сети появился снимок с празднования 90-летия Олега Стриженова

В сети появилась фотография с празднования 90-летия российского актера Олега Стриженова. Снимок опубликовала на своей страничке в Instagram невестка артиста – телеведущая Екатерина Стриженова.

//Общество

Под Воронежем шесть человек насмерть отравились грибами

Под Воронежем шесть человек насмерть отравились грибами

За первые дни августа в Воронежской области шесть человек насмерть отравились грибами. Согласно последней информации, еще несколько граждан находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии.

//live

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 17 августа. Вопрос: «Не подставляют ли нашу полицию так же, как в 2014-м году в Киеве подставляли «Беркут?»

//Новости СМИ2

//Наука

Эксперт рассказал подробности сближения астероида с Землёй

Эксперт рассказал подробности сближения астероида с Землёй

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе отреагировал на заявление экспертов NASA о приближении опасного астероида 2019 OU1 к Земле диаметром 160 м.

//Общество

Эколог считает, что пик лесных пожаров на территории Сибири пройден

Эколог считает, что пик лесных пожаров на территории Сибири пройден

Руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко заявил, что пик лесных пожаров в Сибири уже пройден. Он отметил, что в Иркутской области и Красноярском крае начались дожди.

//В мире

Аналитик рассказал о сорванном из-за поведения Януковича сценарии распада Украины

Аналитик рассказал о сорванном из-за поведения Януковича сценарии распада Украины

Распад Украины пошел бы по другому пути в 2014-м, если бы тогдашний президент страны Виктор Янукович проявил решительность при подавлении Евромайдана. Такую точку зрения высказал немецкий эксперт Александр Рар.

//Шоу-бизнес

Поклонники перепутали дочку Екатерины Климовой с ее мамой

Поклонники перепутали дочку Екатерины Климовой с ее мамой

Старшая дочь Екатерины Климовой становится все больше похожа на свою звездную маму. Недавно Елизавета поделилась серией фото, сделанных во время отдыха в Италии. Фанаты перепутали мать и дочь.

//Шоу-бизнес

Елена Летучая раскрыла секрет своей стройности

Елена Летучая раскрыла секрет своей стройности

Телеведущая Елена Летучая, более известная по программе "Ревизорро" , поделилась с поклонниками секретом стройных и подтянутых ног. 40-летняя знаменитость выложила видеоролик, в котором подробно показала комплекс упражнений.

//В мире

Порошенко снова прибыл на допрос

Порошенко снова прибыл на допрос

Экс-президент Украины явился в Государственное бюро расследований. Его вызвал следователь. Об этом сообщили украинские СМИ.

//Новости МирТесен

//Происшествия

Мужчина ударил школьницу ножом во время ссоры

Мужчина ударил школьницу ножом во время ссоры

В Новой Москве в поселении Кленовское задержали 20 - летнего юношу, который напал с ножом на несовершеннолетнюю школьницу. Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 11 августа.

//В мире

В ДНР допустили потерю Украиной Мариуполя в случае прорыва линии фронта ВСУ

В ДНР допустили потерю Украиной Мариуполя в случае прорыва линии фронта ВСУ

Киев может потерять контроль над городом Мариуполем в случае прорыва Вооруженными силами Украины линии фронта. С таким прогнозом выступил военный корреспондент из самопровозглашенной ДНР Сергей Макаренко.

//Авто

Автобусы с искусственным интеллектом приходят в Россию

Автобусы с искусственным интеллектом приходят в Россию

В ряде зарубежных государств испытывают небольшие автобусы, которые управляются при помощи компьютера. Пока такие транспортные средства способны передвигаться по улицам с неоживлённым движением.

//В мире

Власти Крыма исключили любые переговоры с Украиной по статусу полуострова

Власти Крыма исключили любые переговоры с Украиной по статусу полуострова

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков днем в понедельник, 12 августа, заявил, что вопрос с российским статусом Крыма закрыт. По словам политика, любые переговоры на данную тему исключены.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают алый лаковый наряд Надежды Бабкиной

В сети обсуждают алый лаковый наряд Надежды Бабкиной

Пользователи социальных сетей обсуждают лаковый алый наряд российской артистки Надежды Бабкиной. Певица опубликовала эффектные снимки на своей страничке в соцсети вечером в минувшее воскресенье.

//Общество

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой три километра

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой три километра

Столб пепла на высоте до 3 км зафиксирован на вулкане Эбеко в северной части курильского острова Парамушир. Как уточняется, пепловый шлейф растянулся на 5 км к юго-востоку от вулкана.

//Общество

Россиян ожидают заморозки

Россиян ожидают заморозки

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в ближайшее время некоторые регионы России ожидают заморозки. По её словам, температура воздуха опустится до минус двух градусов.

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Грядущие выходные в Москве будут прохладными и дождливыми

Грядущие выходные в Москве будут прохладными и дождливыми

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова днем в понедельник, 12 августа, сообщила, что в грядущие выходные жителей Москвы и гостей столицы ожидает прохладная и дождливая погода.

//Здоровье

Шесть видов спорта для предотвращения инфаркта миокарда обозначили эксперты

Шесть видов спорта для предотвращения инфаркта миокарда обозначили эксперты

Эксперты в области здравоохранения рассказали, какими видами спорта необходимо заниматься, чтобы предотвратить инфаркт миокарда. Об этом говорится в материале, опубликованном в российской блогосфере.

//Культура

Якутские фанаты "Игры престолов" передали Джорджу Мартину подарок

Якутские фанаты "Игры престолов" передали Джорджу Мартину подарок

Якутские фанаты "Игры престолов" преподнесли автору серии романов Джорджу Мартину подарок. Они доставили в Санта-Фе (Аргентина) серебряную статуэтку одного из героев книг и сериала Джона Сноу.

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" должна приставам 1,6 млн руб.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" должна приставам 1,6 млн руб.

Известная актриса Анастасия Заворотнюк должна более 1,5 миллиона рублей в качестве исполнительного сбора. Адвокат знаменитости Виктор Пастернак отметил, что из-за погашения кредита на землю в Подмосковье, у актрисы накопился новый долг.

//Общество

Кому наводнение - беда, а кому - способ незаконного дохода

Кому наводнение - беда, а кому - способ незаконного дохода

После наводнения в Иркутской области нашлись люди, которые незаконным способом получили компенсацию. Прокуратура провела проверку и вернула десятки тысяч рублей, незаконно полученных мошенниками. О том, что с выплатами будут проблемы, было ясно сразу.

//Авторы АН

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