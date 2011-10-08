В Чите произошла массовая драка в кафе, погиб 19-летний студент

В Чите произошла массовая драка в кафе "Релакс". В результате инцидента погиб 19-летний студент Читинского госуниверситета. Драка произошла в период с 01:00 по 04:00 местного времени. В конфликте участвовали от 10 до 20 человек. Тело 19-летнего студента местного вуза было найдено возле входа в кафе, передает Интерфакс. Следователи провели осмотр места происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти студента.