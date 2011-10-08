В центре Москвы грабители забрали у водителя автомобиля 1,3 млн рублей

В центре Москвы двое неизвестных похитили у водителя сумку с деньгами. Инцидент произошел в Пресненском переулке у дома №6. На перекрестке преступники подошли к автомобилю и похитили деньги.



Сумма ущерба составляет 1 миллион 300 тысяч рублей. Преступники подошли к остановившейся автомашине SsangYong под управлением менеджера турфирмы. Разбив стекла задних дверей, злоумышленники "открыто похитили из салона сумку с принадлежащими фирме деньгами в сумме 1 млн 300 тыс. рублей", передает РИА Новости. Грабители скрылись с места преступления на машине Mercedes.