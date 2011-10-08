В Дагестане произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия. Ранены три человека. Инцидент произошел в пятницу в городе Кизилюрт, во дворе здания центра занятости населения.



В ходе конфликта четверо жителей села Нижний Чирюрт нанесли телесные повреждения и произвели выстрелы из оружия неустановленного образца в сторону жителя села Верхний Чирюрт. Пострадавший получил ранения спины и бедра. Касательное ранение головы получили две женщины, находившиеся во дворе организации. Все пострадавшие были госпитализированы, передает РИА Новости.