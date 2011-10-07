В Ростовской области сотрудники отдела "К" задержали жителя Новочеркасска за взлом электронных почтовых ящиков. Хакер-инвалид проникал в чужую почту по заказу аферистки, которая зарабатывала на жизнь гаданием.

Сотрудники отдела "К" ГУ МВД России по Ростовской области совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Новочеркасске инвалида, который помогал "гадалке" с Дальнего Востока добывать информацию о клиентах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, "ясновидящая" узнавала у своих клиентов адреса электронной почты. После этого она передавала их своему сообщнику. Мужчина "взламывал" электронные почтовые ящики и передавал пароли от них своей подельнице.

"Гадалка" платила ограниченному в возможностях хакеру $10 за каждый взломанный ящик. После этого женщина читала письма и использовала полученную информацию в "гаданиях".



Разоблачить преступный дуэт помогла жительница Владивостока, которая обнаружила связь между "предсказаниями" и содержимым своей электронной почты. Сотрудники МВД задержали лже-предсказательницу. В Ростовской области был задержан ее подельник.

Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации), он находится под подпиской о невыезде.