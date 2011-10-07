Обвиняемые в хищении 70 млн руб. из средств ФМС до суда сидеть не будут

В Москве Пресненский суд в пятницу отказался арестовывать бывшего начальника одного из отделов ФМС России. Его обвиняют в хищении почти 70 миллионов рублей, выделенных на переселение в Россию соотечественников из-за рубежа.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство следователя, который просил избрать в отношении Андрея Демидова меру пресечения в виде заключения под стражу. 7 октября суд рассмотрит вопрос об аресте еще одного фигуранта этого дела - бывшего начальника управления по делам соотечественников ФМС - Андрея Майорова, сообщает РИА Новости.

Накануне суд отказался заключить под стражу третьего фигуранта - гендиректора компании "Результат" Сергея Белобородова.