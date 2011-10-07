В Москве у безработной женщины украли шесть миллионов рублей

В Москве из квартиры безработной женщины украли деньги и ценности на сумму шесть миллионов рублей. Инцидент произошел в доме 18 по улице Главмосстроя на окраине города. Как сообщает РИА Новости, кража была совершена 6 октября. Подобрав ключи, преступник проник в квартиру Москвы и украл 100 тысяч долларов, 1,2 миллиона рублей, а также золотые изделия. Подозреваемый был задержан в тот же день, им оказался гражданин Армении.