В Ставрополе полицейский расстрелял таксиста из травматического пистолета

В Ставрополе в ночь на четверг полицейский расстрелял таксиста из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован. Сотрудник полиции задержан, будет проведена проверка руководителей его подразделения.



В нерабочее время сотрудник оперативно-розыскного отдела вступил в перепалку с водителем такси. После этого полицейский выстрелил в таксиста четыре раза из травматического пистолета. Пострадавший был доставлен в городскую больницу с травмами различной степени тяжести, передает РИА Новости.