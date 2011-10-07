В Южно-Сахалинске нашли почтовые посылки с икрой
7 октября 2011, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]
В Южно-Сахалинске в аэропорту обнаружили лососевую икру. Икру общим весом 400 кг нашли в почтовых посылках при досмотре рейса, отправлявшегося в Москву. Груз был снят с рейса.
По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте, незаконный груз нашли на складе при проверке вьрамках операции "Контрафакт". При досмотре груза на рейс №895 "Южно-Сахалинск - Москва" на экране интроскопа в 16 почтовых отправлениях обнаружена икра лосося. Проводится проверка.