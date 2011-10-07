В Южно-Сахалинске нашли почтовые посылки с икрой

В Южно-Сахалинске в аэропорту обнаружили лососевую икру. Икру общим весом 400 кг нашли в почтовых посылках при досмотре рейса, отправлявшегося в Москву. Груз был снят с рейса.



По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте, незаконный груз нашли на складе при проверке вьрамках операции "Контрафакт". При досмотре груза на рейс №895 "Южно-Сахалинск - Москва" на экране интроскопа в 16 почтовых отправлениях обнаружена икра лосося. Проводится проверка.