В Волгоградской области вандалы разрушили около 20 памятников на кладбище

В Волгоградской области вандалы разрушили около 20 памятников и надгробий на кладбище в городе Камышин. Полиция ищет злоумышленников, устроивших погром на старом городском кладбище.



Неустановленные лица повалили памятники, в том числе ветеранов войны. Некоторые памятники и надгробия от ударов разрушились, передает РИА Новости. С ряда могил вандалы сняли металлические конструкции, на которых крепились памятники и надгробия. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.