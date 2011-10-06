В Ростове-на-Дону неизвестные ограбили ювелирный магазин, убиты 2 человека
6 октября 2011, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]
В Ростове-на-Дону совершено вооруженное ограбление ювелирного магазина. Убиты два человека. Ювелирный салон "Самоцвет", расположенный в Советском районе города, был ограблен примерно в 13.20 по мск.
Трое вооружённых мужчин ворвались в помещение ювелирного магазина и начали требовать отдать им золотые изделия. Продавец упала на пол и нажала на кнопку тревожной сигнализации, передает РИА Новости. Смертельные ранения получили два сотрудника ЧОПа, пытавшиеся остановить разбойников. Территория вокруг магазина оцеплена, на месте преступления работают эксперты-криминалисты.