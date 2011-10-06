В Иркутске найден убитым проректор ВУЗа

В Иркутске найдено тело 50-летнего проректора Иркутского государственного технического университета Александра Горленко. Тело Горленко с огнестрельным ранением в грудь было найдено в Свердловском районе.



По факту гибели проректора началась доследственная проверка. Об этом сообщает Следственный комитет. Тело было обнаружено на автостоянке в легковом автомобиле. Также в салоне автомобиля было найдено охотничье ружье. Об этом сообщает РБК. Не исключается, что проректор технического вуза покончил жизнь самоубийством, отметили в ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.