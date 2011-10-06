2 экс-начальника миграционной службы обвиняются в краже почти 70 млн у ФМС

В Москве по подозрению в крупном мошенничестве задержаны два бывших чиновника Федеральной миграционной службы, сообщил в четверг официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

Он назвал фамилии задержанных. Это бывший начальник управления по делам соотечественников ФМС России Андрей Майоров и бывший начальник отдела того же управления Андрей Демидов, а также гендиректор одной из фирм Сергей Белобородов, сообщает радио "Маяк".

По версии следствия, в 2007-2009 годах они похитили 69 млн 440 тысяч рублей из средств ФМС.