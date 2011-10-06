Москвич заявил об изнасиловании своего 14-летнего сына одноклассниками
6 октября 2011, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
В столице в четверг один из межрайонных следственных отделов СК РФ по городу начал проверку по жалобе москвича, заявившего об изнасиловании его сына. В течение трёх дней должно быть принято процессуальное решение.
Мужчина позвонил в полицию в среду вечером и сообщил, что 14-летнего подростка изнасиловали его одноклассники, ученики 8 класса.
На данный момент официальных комментариев правоохранительных органов пока нет, передает передает РИА Новости.