В Москве был заминирован автомобиль директора организации автолюбителей Марьино

На юго-востоке Москвы в районе Текстильщики накануне разминирован автомобиль Hyundai accent директора региональной организации автолюбителей Марьино, сообщили в четверг столичные правоохранники.

Подозрительный автомобиль был обнаружен на Люблинской улице. После обследования машины под задним крылом была обнаружена граната, которую взрывотехники обезвредили на месте.

Установлено, что эту машину использовал директор региональной организации автолюбителей "Марьино".

Происхождение гранаты и личности минеров устанавливаются, сообщает РИА Новости.

Напомним, это не первый подобный инцидент с руководством региональной общественной организации автолюбителей "Марьино" в этом году.

В июне правоохранники раскрыли покушение на руководителей этой организации, совершенное 4 марта.

Тогда двое нападавших, преградив выезд со двора дома 16 по улице Братиславской автомобилем "Ленд Ровер Фрилендер", с близкого расстояния произвели из травматического пистолета по два выстрела в голову находившимся в выезжавшей машине исполнительного директора РООА "Марьино" Анатолия Малофеева и коммерческого директора организации Константина Варгина.