Задержаны поставщики крупных партий оружия в Москву

Оперативники задержали представителей преступной группы, которая поставляла крупные партии оружия в Москву. Во время операции по задержанию был изъят целый арсенал.



Об этом сообщил начальник столичного управления угрозыска ГУ МВД России Олег Баранов. В результате спецоперации сотрудники угрозыска изъяли из незаконного оборота автомат «ТИС», 10 автоматов Калашникова, в том числе один с подствольным гранатометом, пулемет Калашникова. Также были изъяты пистолет-пулемет «Каштан», пять сменных стволов к танковому пулемету Калашникова, передает РИА «Новости».