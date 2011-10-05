Лучший стадион Европы строят нелегалы

Доследственная проверка по факту произошедшего на строящемся в Санкт-Петербурге стадионе для "Зенита" выявила, что на стройке работали нелегалы. Вероятно, что фирма, возводящая стадион, будет оштрафована.



Доследственная проверка по факту гибели рабочих на строящемся стадионе может быть завершена в конце этой недели, - сообщило сегодня агентство БалтИнфо. Но уже точно ясно, что на стройке работали нелегалы.



Напомним, происшествие случилось еще в конце августа. По предварительной версии, причиной ЧП стало грубейшее нарушение техники безопасности. В результате обрушения металлических конструкций арматуры пострадали четыре человека: трое граждан Турции и один — Таджикистана (Исхан Бенги, Хасан Галимов, братья Туран и Генжай Гюнгеры).



В следственном отделе по Петроградскому району сообщили, что рабочие оказались официально не трудоустроены, а это заинтересовало Государственную инспекцию по труду. Сейчас ведомство проводит собственную проверку, вероятно, фирма, возводящая стадион, будет оштрафована.



Техническая экспертиза по факту ЧП не проводилась, - уточняет БалтИнфо