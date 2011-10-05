В Москве сотрудники центра занятости обвиняются в мошенничестве

В Москве полиция раскрыла мошенничество с бюджетными средствами, выделенными для финансирования трудоустройства безработных. Оперативники установили, что сотрудники Центра занятости населения Юго-Западного административного округа похищали часть средств, выделенных из федерального и городского бюджетов выплаты безработным.

В стоичном УБЭП Главного управления МВД рассказали, что похищенные деньги переводились на банковские карты, открытые в банках Москвы без их ведома на имена реально проживающих в столице и не являющихся безработными граждан, а также студентов, приехавших в Москву из других регионов и обучающихся в вузах.