Следователь требовала $3 млн за освобождение обвиняемых по делу о томографах

Старший следователь по особо важным делам следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД РФ по городу Москве Нелли Дмитриева требовала $3 млн. за освобождение обвиняемых по делу о поставках томографов для медучреждений.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин подтвердил, что Дмитриева задержана в рамках расследования уголовного дела о поставках томографов. По его словам, для получения взятки следователь привлекла своих знакомых. 23 августа посредниками от одного из фигурантов были получены в качестве взятки 50 тысяч евро, 1 тысяча долларов США а также муляжи денежных средств, имитирующих евро и доллары США в сумме, эквивалентной почти 50 миллионам рублей. При передаче денежных средств взяткополучатели были задержаны оперативными сотрудниками ФСБ России.

В отношении следователя второго отдела следственной части возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – 15 лет тюрьмы со штрафом в семидесятикратном размере взятки.



Отметим, Нелли Дмитриева входит в так называемый «список Магнитского», составленный американским сенатором Бенджамином Кардином. В список входят лица, причастные, по мнению сенатора, к гибели в СИЗО юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского.