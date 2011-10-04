Чиновник пытался продать танк местному предпринимателю в Ростовской области

В Ростовской области во вторник региональные оперативники задержали чиновника районной администрации Белой Калитвы, пытавшегося продать советский танк Т-44 индивидуальному предпринимателю за 4,5 млн рублей.

К сотрудникам оперативно-розыскной части экономической безопасности и противодействию коррупции № 2 ГУ МВД России по Ростовской области поступила информация, что замглавы администрации Белокалитвенского района пытается продать ростовскому предпринимателю танк Т-44, сообщает пресс-служба МВД РФ на сайте ведомства.

Тяжелая бронетехника времен ВОВ уже много лет стояла как памятник около входа в Белокалитвенский казачий кадетский корпус. Ростовский предприниматель решил купить раритет для своей коллекции и обратился с этим вопросом к заместителю главы администрации Белокалитвенского района. Чиновник согласился помочь бизнесмену и попросил за раритет 4,5 миллиона рублей.

Полицейские вышли на предпринимателя-покупателя, который согласился сотрудничать с правоохранительными органами.

"Для придания сделке законности и упреждения возникновения вопросов по поводу отсутствия танка на прежнем месте со стороны общественности, замглавы составил фиктивный договор якобы на выполнение реставрационных работ Т-44 за счет коммерсанта с последующей выплатой ему компенсации. Передача денег состоялась в машине предпринимателя возле здания администрации Белокалитвенского района", - рассказал начальник ОРЧ экономической безопасности и противодействия коррупции №2 ГУ МВД России по Ростовской области Вадим Левченко.

Как только пластиковый пакет с объявленной суммой оказался в руках у чиновника, к автомобилю подошли оперативники.

В настоящее время в отношении заместителя главы администрации Белокалитвенского района возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.