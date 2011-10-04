Звенигород: в день визита Медведева вице-мэр попался на взятке в 33 млн руб.
4 октября 2011, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]
Подмосковные правоохранники помешали заработать 33 миллиона рублей первому заместителю главы администрации Звенигорода. За солидную сумму чиновник согласился передать подмосковные земли под частную застройку.
Бабушкинский суд Москвы 3 октября санкционировал арест первого заместителя главы Звенигорода Григория Татусьяна, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили во вторник в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Подчиненный Татусьяна, руководитель окружного Муниципального унитарного предприятия, также стал фигурантом уголовного дела.
Как рассказали в ведомстве, чиновник МУП был задержан при проведении "оперативного эксперимента".
Потенциальный покупатель согласился дать взятку и пришел на встречу в один из столичных торговых центров с обычным пластиковым пакетом, который был "под завязку" набит пятитысячными купюрами.
Бизнесмен и не подозревал, что всю сумму ему подготовили законспирированные оперативники, которые заранее переписали номера и пометили все деньги специальным составом. Так что для предпринимателя стало полной неожиданностью появление полицейских.
А в это же время в Звенигороде в рабочем кабинете задерживали заместителя главы города. Примечательно, что задержание Григория Татусьяна было произведено 28 сентября, в день визита в Звенигород президента РФ Дмитрия Медведева.
Чтобы изъять все необходимые документы, полицейским пришлось вскрывать сейф ломом и кувалдой. Сам Григорий Татусьян свою вину категорически отрицал.
Суд от предложения адвокатов внести залог 5 миллионов рублей и отпустить чиновника под подписку о невыезде отказался и вынес постановление об аресте.
Чиновника уже отстранили от должности. Пока – временно.