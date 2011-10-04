Установлена личность убийцы 18-летнего жителя Подольска

Установлена личность мужчины, зарезавшего ножом 18-летнего жителя подмосковного Подольска , болельщика ЦСКА Андрея Урюпина.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей Евгения Гильдеева.

В Следственном комитете России опровергли размещенные в ряде СМИ сведения о национальной принадлежности мужчины, подозреваемого в убийстве болельщика ЦСКА.

По словам Гильдеева, на поиски злоумышленника ориентирован весь оперативный состав МУ МВД России «Подольское», а также оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Подмосковью.

Следствием установлено, что драка вспыхнула из-за очереди на дискотеку. Молодые люди 18 и 22 лет задели друг друга плечами. К выяснению отношений подключились еще несколько человек. К одному из участников потасовки подошел знакомый, который, заметив, что им двоим противостоят четверо парней, вытащил нож.

В Следственном комитете подчеркнули, что конфликт не имел национальных мотивов. Нападавший, по предварительным данным, уроженец Азербайджана вступился за своего русского знакомого. Ранее сообщалось, что драка произошла якобы между уроженцами Дагестана и группой русских болельщиков. Затем СМИ сообщили, что убийцей являлся уроженец Карачаево-Черкесии. Данные следствия опровергают эту информацию.



По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Наказание по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. «АН» сообщали, что Андрей Урюпин был убит в ночь на 2 октября в Подольске у входа в торгово-развлекательный комплекс «Остров сокровищ». Злоумышленник нанес одно колото-резаное ранение грудной клетки Урюпину и три непроникающих резаных ранения его 19-летнему знакомому. Оба пострадавших были госпитализированы, спустя некоторое время, болельщик ЦСКА Андрей Урюпин скончался.