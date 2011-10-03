Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в понедельник поручил проверить жалобы жителей Коломны на местных правоохранителей. Ранее жители города опубликовали в одном из блогов в Интернете открытое письмо.

В нем жители этого подмосковного города отмечают, что "многочисленные жалобы и заявления" правоохранительным органам "не имеют никакой вразумительной реакции", а преступления покрывает прокуратура с региональным управлением Следственного комитета по городу Коломне, сообщает радио "Маяк".

В связи с этим граждане, подписавшиеся под письмом, попросили Бастрыкина обратить внимание на сложившуюся в их городе ситуацию и разобраться во всех нарушениях.