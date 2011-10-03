Состояние подруги убитого в Москве экс-владельца верфей остается тяжёлым

Состояние Анны Эткиной, раненной в четверг вечером в кафе "Хуторок" на севере Москвы во время нападения, унёсшего жизнь её спутника, по-прежнему остается тяжелым, сообщил в понедельник источник в медицинских кругах.



Неизвестный напал на бизнесмена Андрея Бурлакова, бывшего владелец немецких верфей Wadan, и его гражданскую жену Анну Эткину в четверг примерно в 17.20. Преступник произвел не менее пяти выстрелов, после чего скрылся. От полученных ранений Бурлаков скончался. Эткина была доставлена в больницу с огнестрельным ранением в челюсть. Допросить до сих пор её не удаётся. "Эткина по-прежнему находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник РИА Новости в понедельник.

По одной из версий, которую рассматривают следователи, Бурлакова не хотели убивать, а намеревались лишь припугнуть. Не исключено, что таким образом кредиторы хотели ускорить процесс возвращения денег, полученных от них бизнесменом для выхода из-под стражи под подписку о невыезде.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 (убийство), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух лиц), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия).

Как сообщал СК, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание преступника. Изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Полиция разыскивает стрелявшего по приметам. Cоставлен фоторобот преступника.