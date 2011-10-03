1,5 млн евро унес дерзкий грабитель банка в аэропорту Афин

В Греции в понедельник произошло дерзкое ограбление отделения греческого Alpha Bank, расположенного в аэропорту Афин, грабитель, проникщий в помещение банка под видом ремонтного рабочего, похитил 1,5 млн евро.

Накануне некто позвонил в банк и предупредил о проведении технических работ. Банковские клерки поверили звонку на слово и, когда появился "рабочий", беспрепятственно впустили его в отделение.

Злоумышленник вынул из кармана рулетку и стал измерять помещение. Подойдя к сейфу, он выхватил пистолет и потребовал от служащих сообщить ему код. Получив комбинацию, он открыл сейф и достал из него всю наличность. Связав служащих банка, грабитель беспрепятственно покинул терминал аэропорта, где в тот момент находились сотни пассажиров и пятеро полицейских, сообщает Associated Press.

В сообщении отмечается, что налетчик уехал на такси. Полиция начала преследование со значительным опозданием, когда служащим банка удалось освободиться от пут и позвать на помощь, уточняет RBK. По горячим следам грабителя задержать не удалось.

Полиция уже исследовала записи камер видеонаблюдения. Ограбление совершил мужчина примерно 40 лет, ростом около 185 см, худого телосложения и в очках. Ведется розыск преступника.