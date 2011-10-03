Первый зам прокурора Кисловодска пойман при получении взятки в 700 тыс.

В Кисловодске Ставропольского края в понедельник в служебном кабинете при получении взятки в сумме 700 тысяч рублей оперативники задержали с поличным первого заместителя прокурора города Виталия Тимофеева.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации и УФСБ по Ставропольскому краю в ходе совместных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности коррумпированных сотрудников правоохранительных органов Северо-Кавказского федерального округа 3 октября 2011 года в служебном кабинете при получении взятки в сумме 700 тыс. рублей задержали с поличным первого заместителя прокурора г. Кисловодска Виталия Тимофеева", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Тимофеев из органов прокуратуры уволен за нарушение присяги и совершение поступка, порочащего честь прокурорского работника", – сообщили в Генпрокуратуре.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.