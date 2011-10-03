У гендиректора Rambler угнали Jaguar

В Москве неизвестные угнали у генерального директора компании Rambler автомобиль Jaguar FX. Инцидент произошел в ночь на субботу. Оперативники ищут преступника. Возбуждено уголовное дело.



Потерпевший оценил ущерб в 1,5 млн рублей, передает РИА Новости. Гендиректор ООО «Рамблер Интернет холдинг» заявил, что неизвестный угнал его автомобиль от дома по 2-му Труженикову переулку. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».