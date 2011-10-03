Мощность взрыва в Дагестане составила 20 кг в тротиловом эквиваленте

Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства взрыва, прогремевшего в дагестанском Кизилюрте. МВД квалифицировало взрыв как теракт, погибли двое полицейских.



Мощность взрыва составила 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Автомобиль ВАЗ-2106 с террористом-смертником, по одной из версий, врезался в "Газель", в которой находились сотрудники органов правопорядка. Он и привёл в действие взрывное устройство. По другой версии, заминированные "Жигули" были припаркованы на обочине.



Об этом сообщает Вести.ру. В настоящее время место происшествия оцеплено. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Незаконное изготовление взрывных устройств" и "Умышленное повреждение чужого имущества".