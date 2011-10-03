На западе Москвы неизвестный расстрелял из травматики двух человек

На западе Москвы неизвестный расстрелял двух мужчин из травматического оружия. Инцидент произошел в субботу. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают стрелявшего.Инцидент произошел около 05.00 на улице Новорублевская. На месте происшествия были найдены две гильзы и один патрон, передает РИА Новости. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Проводится доследственная проверка.