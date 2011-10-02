Автобус с болельщиками «Зенита» был обстрелян из травматики

Автобус с болельщиками футбольного клуба «Зенит», направлявшимися в Москву на матч со «Спартаком», был обстрелян из травматического оружия в Тверской области.

Как сообщил директор по безопасности ФК «Зенит» Юрий Федотов: «В клуб поступила информация о том, что один из автобусов с болельщиками «Зенита» подвергся нападению со стороны неопознанных лиц. Несколько автомобилей в Тверской области заблокировали автобус и обстреляли его из травматического оружия. Транспортное средство приведено в негодное состояние», передает «БалтИнфо». В службе безопасности «Зенита» уточнили, что пострадали два человека, но ничего страшного. ФК «Зенит» будет разбираться в инциденте.



Ранее сообщалось, что нападавшие на автобус с болельщиками были вооружены бейсбольными битами, но в службе безопасности петербургского клуба информацию об избиении болельщиков при помощи бейсбольных бит не подтвердили. Сразу также поступала информация о десятках пострадавших.



Напомним, в Конаковском районе Тверской области, на подъезде к Москве автобус с футбольными болельщиками был блокирован несколькими автомобилями.