Неизвестные напали на автобус с болельльщиками питерского ФК "Зенит", следующий в Москву из Тверской области. По данным источника в правоохранительных органах, в результате нападения избиты несколько футбольных фанатов.

Около двух часов назад в Москву из Тверской области выехал автобус с болельщиками "Зенита". В не установленном пока месте они были блокированы большим количеством автомобилей, передает Интерфакс.

Из машин вышли молодые люди, которые стали избивать находящихся в автобусе. уточняется, что болельщиков "Зенита" избивали бейсбольными битами.



Несколько человек серьезно пострадали и были госпитализировано с различными травмами. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

Напомним, сегодня на Большой спортивной арене в "Лужниках" состоится матч чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург).



На матч продано 60 тысяч билетов.