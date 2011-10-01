Аслан Дикаев уничтожен в ходе спецоперации в Одессе

В ходе операции по ликвидации преступной группы в Одессе уничтожены два преступника, в том числе ее лидер Аслан Дикаев. Местонахождение третьего преступника пока неизвестно.



Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Главного управления МВД Украины в Одесской области Михаил Яцков. По его словам, никто из сотрудников правоохранительных органов в ходе операции не пострадал.

В ночь на пятницу, в Одесской области в перестрелке с наемным убийцей Асланом Дикаевым, которого разыскивают российские и украинские правоохранительные органы, погибли два милиционера, еще четверо получили ранения. Главарь группы и два его сообщника скрылись, сообщает www.radiomayak.ru. По оперативным данным было установлено, что Дикаев, уроженец Волгограда, нелегально проживает в Одессе.

По данным МВД Украины, гражданин РФ Аслан Дикаев совершил заказное преступление, застрелив 29 июня этого года в селе Баранинцы Закарпатской области двоих мужчин.



