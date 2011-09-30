Генерал Боков мошенником себя не признает

К третьей попытке рассмотрения по существу уголовного дела в отношении генерал-лейтенанта МВД Александра Бокова, обвиняемого в хищении путем обмана почти $10 млн, приступил в пятницу Никулинский суд Москвы.

Согласно обвинительному заключению, Боков был осведомлен о финансовом положении потерпевшего Алексея Чегодаева и задумал завладеть его денежными средствами. Для этого он вступил в преступный сговор с директором международного фонда поддержки казачества Михаилом Креймером и директором фирмы Стройбетон Сергеем Степановым. Боков в 2005 году пообещал Чегодаеву, что поможет купить контрольный пакет акций ОАО «Волготанкер», поскольку имеет хорошие связи в администрации президента России. Стоимость «услуги» составляла 46 млн рублей. В результате бизнесмен передал доверенным лицам Бокова почти $10 млн.

Чегодаев в суде заявил, что хотел приобрести Волготанкер, активы которого ранее принадлежали ЮКОСу. Боков же ввел его в заблуждение, рассказав, что это стратегическое предприятие и его нельзя приобрести на тендере. Боков познакомил его с Креймером, а Степанова он никогда до этого дела не видел. Чегодаев отметил, что генерал представил ему Креймера как помощника главы президентской администрации. Связь они поддерживали по кипрским sim-картам. Боков объяснял, что такая конспирация нужна из-за большого числа конкурентов. Когда Чегодаев перечислил $10 млн, то стал узнавать о проводимых тендерах, а еще позже выяснилось, что Волготанкер год назад был продан. Боков же стал избегать общения. «На встрече с Боковым он поинтересовался у меня, не было ли на меня покушений, я расценил эти вопросы как прямую угрозу, учитывая, что ничего подобного со мной не происходило», – цитирует РИА Новости слова Чегодаева. Потерпевший не сразу написал заявление в правоохранительные органы, так как дал Бокову время на возврат долга. После задержания в январе 2011 года, Бокову было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сам генерал свою вину не признал.

Сам генерал заявил, что вину не признает и вообще не понимает суть обвинения. «Мне не понятно, ваша честь, прежде всего то, каким образом я использовал свое служебное положение и каким образом я использовал свое назначение на должность директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью стран СНГ, откуда уволился по не связанным с уголовным делам причинам», – ответил он. По его словам, Креймер попросил его познакомить с Чегодаевым, что он и сделал. Остальные подсудимые также заявили, что свою вину не признают.

Боков ранее занимал должность директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран СНГ (БКБОП). После того, как стало известно о его задержании, от должности генерал был отстранен.

Процесс дважды откладывали: в первый раз из-за состояния здоровья Бокова, которому стало плохо и ему была вызвана «скорая помощь», во второй – из-за недоставки Креймера, так же по состоянию здоровья.