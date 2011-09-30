Два милиционера погибли в перестрелке под Одессой

Два милиционера погибли в результате перестрелки, произошедшей в ночь на пятницу в Одесской области. По данным МВД Украины, еще четверо милиционеров были ранены.



Сотрудники милиции проводили операцию по задержанию гражданина России - Дикаева Аслана Имрановича, подозреваемого в совершении заказных убийств. Об этом сообщает РИА Новости. Милиционеры установили автомобиль Дикаева. На посту ГАИ на подъезде к Одессе его машину остановил инспектор ГАИ. Во время задержания Дикаев бросил в сторону сотрудников правоохранительных органов две гранаты, и начал стрелять из пистолета ТТ.