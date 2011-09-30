В Томской области убиты женщина и двое ее детей

В Томской области убита семья из трех человек. В убийстве женщины и двоих ее детей подозревают зятя убитой. Преступление было совершено вечером в четверг в квартире дома в селе Инкино Колпашевского района. Сотрудники полиции обнаружили тела женщины 1968 года рождения, ее дочери 1991 года рождения и сына 1994 года рождения. Их смерть наступила в результате избиения и ножевых ранений, передает Интерфакс. Разыскивается муж дочери убитой.