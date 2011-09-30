В Москве полиция раскрыла мошенничество на 11 млн рублей
30 сентября 2011, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]
На севере Москвы полиция раскрыла крупное мошенничество. Сумма ущерба составляет свыше 11 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. По поддельным документам преступники приобрели контрольный пакет акций ЗАО "Принтсервис".
После этого мошенники зарегистрировали в одной из налоговых инспекций изменения, внесенные в единый государственный реестр, касающиеся смены генерального директора. Реальному владельцу был причинен ущерб, передает "Интерфакс". Возбуждено уголовное дело.