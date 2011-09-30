В Москве полиция раскрыла мошенничество на 11 млн рублей

На севере Москвы полиция раскрыла крупное мошенничество. Сумма ущерба составляет свыше 11 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. По поддельным документам преступники приобрели контрольный пакет акций ЗАО "Принтсервис".



После этого мошенники зарегистрировали в одной из налоговых инспекций изменения, внесенные в единый государственный реестр, касающиеся смены генерального директора. Реальному владельцу был причинен ущерб, передает "Интерфакс". Возбуждено уголовное дело.