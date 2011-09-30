В Москве убит предприниматель Андрей Бурлаков

В Москве убит предприниматель, бывший владелец германской верфи Wadan Yards, Андрей Бурлаков. Партнер Бурлакова по бизнесу Анна Эткина госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.



Убитый бизнесмен проходил по уголовному делу о мошенничестве. В 2010 году Бурлакова выпустили из СИЗО под залог. Ранее его верфь купила компания Nordic Yards. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Убийство было совершено 29 сентября около 18:00. В ресторане на Ленинградском проспекте неизвестный подошел к сидящим за столиком в кафе "Хуторок" мужчине и женщине и произвел несколько выстрелов из травматического оружия.