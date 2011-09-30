В Кемеровской области совершено покушение на жителя Новокузнецка. Пострадавший был госпитализирован с огнестрельным ранением грудной клетки. Устанавливаются мотив преступления и личность подозреваемого.



Инцидент произошел в минувший четверг в подъезде жилого дома N123 по улице Кирова, передает Интерфакс. С места происшествия была изъята гильза и пуля калибра 9 мм. Пострадавшего доставили в городскую больницу N29. По предварительным данным, он работал в одной из коммерческих организаций города.



