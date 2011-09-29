В Европе конфискованы 2 млн доз поддельных лекарств в 79 странах. При этом 50% контрафактных препаратов была изъята на территории Великобритании. Стоимость конфискованного имущества оценивается в 5 мл фунтов стерлингов.

Интерпол провел спецоперацию носившая кодовое название "Пангея" по пресечению поставок контрафактных лекарств на территорию европейских стран.

Основная масса контрафакта производилась на предприятиях Индии и поступала в Европу через Китай. По данным британской полиции, веб-сайты, на которых можно было заказать поддельные лекарства, контролировали около 20 преступных группировок, в основном российских.

По данным британской газеты The Guardian, управляли сайтами из России через китайские серверы, сообщает радио "Эхо Москвы".

Полицейским удалось обнаружить и закрыть более 13 тысяч веб-страниц, где реализовывались поддельные, просроченные или отозванные из продажи медикаменты. При этом посетители таких сайтов могли свободно приобрести рецептурные препараты.