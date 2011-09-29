В кафе на севере Москвы ранена семейная пара, стрелявший объявлен в розыск

На севере столицы в кафе "Хуторок" на Ленинградском проспекте, недалеко от Белорусского, в четверг неизвестный выстрелил из травматического пистолета в мужчину и женщину, после чего скрылся.

В ходе ссоры около 17.30 мужчина из травматики ранил семейную пару. Помощь потерпевшим оказали прибывшие врачи "скорой помощи". О характере ранений не сообщается.

Стрелявший скрылся во дворах, сообщает РИА Новости. В розыск объявлен мужчина невысокого роста, славянской внешности, с черной бородой.