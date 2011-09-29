Рекорд наркополиции Подмосковья: тонна амфетамина изъята, крупный канал перекрыт
29 сентября 2011, 18:39 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Подмосковье в гаражах Балашихинского и Ногинского районов в четверг полицейские изъяли рекордную партию наркотиков: более тонны амфетамина. Там же находились лаборатории по изготовлению "дури".
По данным полицейских, наркотики предназначались для распространения в ночных клубах столицы. 8 человек, причастных к организации незаконного бизнеса, задержаны.
"Оборудование этих лабораторий представляло из себя достаточно высокий профессиональный уровень. Люди, которые находились рядом с гаражом, даже предположить не могли, что внутри гаража находится нарколаборатория. Ни запахи, ни звуки наружу не поступали. Мы считаем, что нам удалось перекрыть один из самых крупных каналов поступления амфетамина в город Москву и Московскую область" - уточнил Иван Елисаветченко, исполняющий обязанности начальника Управления ФСКН России по Москве, сообщает ТВ-Центр.