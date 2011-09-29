Прокуратура Зеленограда: главврач хосписа похитила 868 тыс. руб. бюджетных денег

Прокурор Зеленограда в четверг сообщил о том, что следователями предъявлено обвинение экс-главному врачу хосписа №6 Елене Комаристовой в хищении бюджетных средств, выделенных на выплату зарплаты сотрудникам медцентра.

Махинации с зарвлатами в этом лечебном учреждении выглядят особенно кощунственно, поскольку больные не получали ту, крайне необходимую им медпомощь, на которую были выделены средства из федерального бюджета.

Обвинение Комаристовой было предъявлено 7 сентября по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере), однако сообщили об этом только сейчас.

"В этот же день - 7 сентября - следователь избрал Комаристовой меру пресечения в виде подписки о невыезде, - сказал зеленоградский прокурор. - Тогда же следствие вышло с ходатайством в суд об отстранении ее от занимаемой должности, которое было удовлетворено".

По словам Почтарева, обвиняемая вину не признает.

Дело по факту хищения порядка 868 тысяч рублей из федерального бюджета, выделенных на выплату зарплаты сотрудникам хосписа, было возбуждено следственным управлением УМВД РФ по Зеленограду 1 июня этого года. Основанием послужил материал проверки прокуратуры Зеленограда, сообщает РИА Новости.

Предварительное следствие установило, что главврач хосписа Комаристова с 17 октября 2007 по 30 июня 2010 года представляла в управление здравоохранения Зеленограда и в департамент финансов Москвы документы с ложными данными на сотрудников больницы, об объеме выполненной ими работы и начислении соответствующей должности зарплаты.

"По версии следствия, в хосписе №6 было две свободных ставки инструктора лечебной физкультуры, - пояснил Почтарев. - С октября 2007 по январь 2010 года эту должность занимала одна медсестра. Тем не менее, как было установлено, необходимый комплекс упражнений с пациентами не только не проводился, но и не назначался, поскольку у врачей не было необходимого сертификата".

Следствие установило, что медработник не выполняла свои обязанности, но зарплата ей начислялась каждый месяц.

Аналогичная ситуация, по словам Почтарева, сложилась еще по двум сотрудникам медцентра.

"Оба сотрудника при устройстве на работу в хоспис отдали свои трудовые книжки и зарплатные карточки главврачу стационара - Комаристовой, но обязанности не выполняли, но зарплата поступала на их карты", - пояснил зеленоградский прокурор.

Кроме того, было установлено, что в хосписе были две ставки санитара холодильной камеры. Сама камера, по данным прокуратуры, не работала два года, а тела пациентов отвозились в горбольницу №3, при этом технику хосписа начислялось полторы ставки за обслуживание холодильной камеры.

Также в медцентре числились два дворника, но следствие установило, что уборку территории больницы осуществляла профильная компания.

Адвокат Комаристовой Виктор Попченко сообщил РИА Новости, что считает "это дело заказным". "Других комментариев не будет", - сказал защитник.