В Москве в среду, 28 сентября, вечером неизвестные ограбили автомобиль исполнительного продюсера киностудии "Мосфильм" Марии Журомской. Кинопродюсер находилась в своем автомобиле на 15-й Парковой улице неподалеку от дома.

Барсеточник подбежал к машине, разбил правое боковое стекло, схватил сумку и убежал. С добычей злоумышленник запрыгнул в поджидавшую его БМВ без номеров и скрылся.

Мария Журомская с заявлением о грабеже в тот же день обратилась в отдел полиции по району Северное Измайлово. В украденной сумке исполнительного продюсера киностудии "Мосфильм" находились 15 тысяч рублей и личные документы, передает Интерфакс.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело.