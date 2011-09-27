Суд Монако не признал экс-главу Минатома виновным в отмывании денег в княжестве

В Монако 27 сентября суд оправдал бывшего главу Минатома РФ Евгения Адамова, обвиняемого в отмывание в банках княжества средств, выделенных России ее зарубежными партнерами на повышение безопасности ядерных объектов.

Оправданы также предполагаемые сообщники Адамова: гражданин США Марк Каушанский и две россиянки.

Сам Адамов на процессе не присутствовал и на слушаниях выступил перед судьями по видеосвязи, заявив, что "не украл ни одной копейки и ни одного доллара".

Напомним, экс-глава Минатома Евгений Адамов в мае 2005 года был задержан в Швейцарии по запросу министерства юстиции США, которое обвиняло его в присвоении $9 млн.

В конце того же года он был экстрадирован в Россию, где его признали виновным в хищении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями, напоминает сообщает РИА Новости. Адамов был приговорен к 5,5 годам тюрьмы, однако в 2008 году реальный срок заключения был заменен на условный.