Матери, снимавшей 7-летнюю дочь для порно в Интернете, дали первый срок

В Зеленограде во вторник за нападение с ножом на мужа приговорена к реальному сроку лишения свободы мать несовершеннолетней девочки, подвергшейся сексуальному насилию и побоям со стороны собственных родителей.

Осужденной является 30-летняя супруга зеленоградца Руслана П. Эту семейную пару обвиняют в преступлениях против их ребенка. Сейчас это дело слушается в Зеленоградском районном суде.

Вынесенный 27 сентября женщине приговор не связан с делом об интернет-разврате. Поножовщина произошла двумя месяцами ранее.

По версии следствия, 30 октября 2010 года в ходе ссоры с мужем она нанесла ему ножевое ранение в ногу. Мужчина вынужден был обратиться за медицинской помощью, после чего данный факт стал известен правоохранительным органам. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и приговорили к 2 годам колонии общего режима. Кроме того, суд упостановил взыскать с подсудимой 29316 рублей, затраченных на лечение ее мужа, сообщает zelenograd.bezformata.

Дело о развращении и избиении собственной 7-летней дочери родителями развивалось так.

7 января 2011 года в дежурную часть УВД Зеленограда поступил звонок от гражданки РФ, постоянно проживающей в Испании. Она рассказала, что на интернет-портале Mail.ru несколько часов подряд велась прямая трансляция сцен сексуального характера.

В кадре были маленькая девочка и двое взрослых, которых она называла мамой и папой. Мужчина сначала обругал девочку матом, затем раздел ее и показал крупным планом интимные места, сопровождая свои действия неприличными комментариями.

В какой-то момент в комнату вошла мать. Она не только не заступилась за дочь, но еще и отругала девочку за пролитое на пол пиво, которое стояло на столе у отца.

В анкете автора трансляции местом жительства был указан Зеленоград. Уже через несколько дней сотрудники уголовного розыска получили распечатки трансляции и установили личность 7-летней девочки и ее родителей.

Однако следователям потребовалось много времени для розыска свидетелей трансляции. Активную помощь милиционерам оказали активисты общественного движения «Народный собор» — члены организации "Охотники за головами", пропагандирующие защиту нравственных ценностей.

В конце января 33-летний отец ребенка Руслан П. был арестован.

Девочку забрали из семьи и поместили в больницу. Позже следствие возбудило уголовное дело и в отношении матери ребенка. Ее, как и отца, обвинили в распространении порнографических материалов, а также в нанесении побоев девочке.

При обыске в квартире по месту жительства семьи были изъяты вещественные доказательства, в том числе ноутбук со встроенной веб-камерой.

1 сентября 2011 года материалы уголовного дела были переданы в Зеленоградский районный суд. Преступление, в котором обвиняется отец ребенка (по статье 132), относится к категории особо тяжких и наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

Процесс еще не закончен.