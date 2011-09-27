В Саратове грабитель обокрал городские храмы на сотни тысяч рублей

В Саратове во вторник местные полицейские задержали церковного вора, неоднократно похищавшего ювелирные украшения и предметы культа из храмов города, при этом, преступник принципиально не крал иконы.

Схема действий злоумышленника была проста: в помещения церквей он проникал по ночам через окна, похищенное сбывал в ломбардах. Самым крупным успехом задержанного можно считать кражу из церкви в Заводском районе: после продажи похищенного он заработал около 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по региону 27 сентября.

После этого мужчина совершил еще три "похода по святым местам". Во время совершения кражи из храма Рождества Пресвятой Богородицы в Кировском районе Саратова злоумышленник был задержан сотрудниками вневедомственной охраны, которые приехали на вызов сработавшей сигнализации.

В ходе следствия выяснилось, что 11 из 29 лет жизни церковный вор провел в заключении за кражи.

"Сам задержанный утверждает, что особых угрызений совести он никогда не испытывал. Говорит, что крал "не у Бога, а у церкви", это для него "большая разница". Проникая в храмы, злоумышленник забирал лишь цепочки и крестики, а вот иконы воровать он не мог - убеждения и принципы не позволяли", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.