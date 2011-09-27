В США Федеральное бюро расследований выплатило два миллиона долларов информаторам, которые выдали "крестного отца" из Бостона - предполагаемого лидера ирландской мафии Бостона Джеймса Балгера.

Еще 100 тысяч долларов ФБР заплатило за сведения, благодаря которым была арестована подруга Балгера - Кэтрин Григ. Чем именно помогли информаторы, не уточняется. На сайте ведомства указывается лишь, что деньги были выплачены "более чем одному человеку".

Для выплаты этих средств бостонское отделение ФБР получило разрешение министерства юстиции США, сообщается на сайте ведомства.

81-летний Балгер, который обвиняется, в частности, в 19-ти убийствах, был задержан в июне в пригороде Лос-Анджелеса. Он скрывался от правосудия много лет. Одно время Балгер был информатором ФБР, однако потом разорвал контакты с ведомством.

60-летняя Григ была задержана вместе с ним. Ее обвиняют в укрывательстве разыскиваемого преступника.

Считается, что именно Балгер стал прообразом гангстера Фрэнка Костелло из фильма Мартина Скорсезе "Отступники". Роль Костелло в этой ленте сыграл Джек Николсон.