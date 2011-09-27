Интерпол разыскивает украденные российские машины по всему миру

В международном розыске по линии Интерпола находятся более 300 тысяч автомобилей, принадлежащих российским гражданам. Пока из них найдено не более нескольких десятков. Россияне же крадут машины в Восточной Европе.

"На сегодняшний день, общее количество транспортных средств, значащихся в розыске на основании запросов российских правоохранительных органов, превышает 311 тысяч", - сообщил замглавы МВД РФ Сергей Булавин.

С начала 2011 года в розыск уже было заявлено около 28 тысяч автомобилей, угнанных на территории России. За границей силами правопорядке найдено 41 транспортное средство, а в России обнаружено 276 машин, похищенных за границей, сообщает Интерфакс.

Ворованные машины в Россию привозят из Польше, Германии, Болгарии, Италии и Чехии, уточнил Булавин.